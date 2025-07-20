Жінка, яку збив працівник прокуратури у Києві, померла

На місці аварії

Реклама

У Києві працівник прокуратури — Андрій Молочний — у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку. Вона померла сьогодні від отриманих травм.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

«На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — зазначив він.

Реклама

З його слів, Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю перебіг цієї справи», — додав він.

Нагадаємо, 19 липняу Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії. Тоді повідомлялося, що потерпіла лишилася живою, але отримала травми.

Руслан Кравченко заявив, що представлятиме інтереси потерпілої в суді. Він наголосив на неприйнятності подібних порушень моральних і правових норм, назвавши цей випадок ганьбою для всієї системи.

Реклама