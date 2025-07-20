ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Жінка, яку збив працівник прокуратури у Києві, померла

Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар на вулиці Великій Васильківській і збив жінку, а потім намагався втекти з місця події.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

У Києві працівник прокуратури — Андрій Молочний — у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку. Вона померла сьогодні від отриманих травм.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

«На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — зазначив він.

З його слів, Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю перебіг цієї справи», — додав він.

Нагадаємо, 19 липняу Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії. Тоді повідомлялося, що потерпіла лишилася живою, але отримала травми.

Руслан Кравченко заявив, що представлятиме інтереси потерпілої в суді. Він наголосив на неприйнятності подібних порушень моральних і правових норм, назвавши цей випадок ганьбою для всієї системи.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie