Київ
463
З’явились нові подробиці інциденту з падінням 16-річної дівчини в яму з окропом у Києві

Аварія на гарячій магістралі Києва сталася через недбалість посадовця, який не огородив небезпечну ділянку та не обмежив доступ людей.

Наталія Магдик
Окроп

Окроп / © Поліція Києва

У Києві на проспекті Лобановського через масштабну аварію на тепломережі постраждали кілька людей, зокрема через розмитий ґрунт та окріп у нього провалилася 16-річна дівчина.

Про це повідомляє поліція Києва у Telegram.

«Начальник дільниці комунального підприємства, здійснюючи керівництво аварійно-відновлювальними роботами, усупереч вимогам правил безпеки, не забезпечив належного та повного огородження небезпечної зони та не обмежив доступ сторонніх осіб до аварійної ділянки», — йдеться в повідомленні.

Начальник дільниці комунального підприємства / © Поліція Києва

Начальник дільниці комунального підприємства / © Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Стало відомо, що лікарі зафіксували у дівчини опіки 73% поверхні тіла, постраждалу терміново перевезли до Німеччини для спеціалізованого лікування. Крім неї, травми різного ступеня тяжкості отримали ще двоє осіб: 12-річна дитина та 53-річна жінка.

За чинним законодавством посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві, 2 січня, 16-річна дівчина впала в яму з окропом, що утворилася через прорив тепломережі на проспекті Лобановського.

463
