- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 463
- Час на прочитання
- 1 хв
З’явились нові подробиці інциденту з падінням 16-річної дівчини в яму з окропом у Києві
Аварія на гарячій магістралі Києва сталася через недбалість посадовця, який не огородив небезпечну ділянку та не обмежив доступ людей.
У Києві на проспекті Лобановського через масштабну аварію на тепломережі постраждали кілька людей, зокрема через розмитий ґрунт та окріп у нього провалилася 16-річна дівчина.
Про це повідомляє поліція Києва у Telegram.
«Начальник дільниці комунального підприємства, здійснюючи керівництво аварійно-відновлювальними роботами, усупереч вимогам правил безпеки, не забезпечив належного та повного огородження небезпечної зони та не обмежив доступ сторонніх осіб до аварійної ділянки», — йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що лікарі зафіксували у дівчини опіки 73% поверхні тіла, постраждалу терміново перевезли до Німеччини для спеціалізованого лікування. Крім неї, травми різного ступеня тяжкості отримали ще двоє осіб: 12-річна дитина та 53-річна жінка.
За чинним законодавством посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві, 2 січня, 16-річна дівчина впала в яму з окропом, що утворилася через прорив тепломережі на проспекті Лобановського.