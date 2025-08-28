"Зі всього 4 поверху, мабуть, тільки ми вижили": що кажуть мешканці зруйнованого будинку у Києві про атаку РФ

Удар по Києву 28 серпня / © Тимур Ткаченко

У Дарницькому районі Києва внаслідок сьогоднішньої російської атаки був зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Станом на 18:00 відомо про 19 загиблих, з них четверо дітей.

Що говорять вцілілі мешканці будинку про удар і своє спасіння, пише «Суспільне».

У ДСНС зазначили, що їм невідома, скільки точно людей перебувало у будинку на момент атаки. Тому проводити пошуково-аварійні роботи рятувальники будуть до тих пір, поки не впевняться, що під завалами нікого немає.

Донька пані Катерини Яна загинула у своїй квартирі. Сімʼя Яни жила на останньому поверсі пʼятиповерхівки, по якому прийшовся удар. Чоловік загиблої перебуває у лікарні в тяжкому стані, 11-річний син — має зламану руку.

«Я вранці прокинулася, читаю новини: у Дарницькому районі в п’ятиповерхівку влучили. Думаю: Боже, тільки б не в Янин будинок. Мені якось одразу таке в голову вдарило. Коли син Саша подзвонив і каже: „Мамо, Яни немає“ Я питаю: „Як немає? А він: „Та їхній будинок повністю розбили“. Нема моєї Яни тепер», — плаче згорьована жінка.

Інша мешканка будинку Лариса Масюк мала квартиру на четвертому поверсі будинку, куди і припав основний удар. Каже, те що вона і її чоловік вижили — справжнє диво, адже її сусіди не виходять на зв’язок.

«Це було десь о 3:20. Перший прильот був гучний, в ямку, а другий одразу в наш будинок. Все посипалося: штукатурка, туман, дим. Нічого не пам’ятаю. Чоловік мене витягував. Потім швидко приїхали пожежні. Наша квартира вже горіла, і нас по драбині спустили на перший поверх. Із усього четвертого поверху цього крила, мабуть, тільки ми вижили. П’ятий — повністю, і четвертий — повністю», — розповідає жінка.

Киянка Юлія примчалася на місце прильоту, як тільки дізналася. У зруйнованому будику жив її брат Артем. Його квартира — на п’ятому поверсі і її привалило дахом. Додзвонитися до свого 34-річного брата Юлія не може.

«Він заходив у мережу о сьомій ранку, тоді був онлайн. Зараз телефон не відповідає, і ми сподіваємося, що він там живий. Хочеться швидше побачити, що там… Але там ще нічого не розбирали», — каже Юлія.

Житель зруйнованого будинку В’ячеслав розповідає, що на час повітряної тривоги спустився в укриття. Воно розташоване в підвалі цього ж будинку. Після вибуху спрацювало аварійне вимкнення електроенергії, на голови людей посипались пил, пісок, штукатурка. Тоді родина вирішила вибратися з укриття.

«Моя дружина з сином вийшли першими. І одразу стався ще один прильот. Думаю, що знову ракета, бо ми були оглушені. Прильот був дуже сильний. Але, слава Богу, потім ми потихеньку вибралися по руїнах», — розповів чоловік.

Нагадаємо, 28 серпня РФ ударила «Кинджалами», дронами і крилатими ракетами по Україні. Росіяни випустили 598 БпЛА і 20 крилатих ракет Х-101.