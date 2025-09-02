ТСН у соціальних мережах

Зґвалтував дитину, поки батько спав: у Ірпені затримали чоловіка

Мати 11-річної дитини звернулася до поліції та заявила, що її доньку зґвалтував чоловік, якого вона знала.

Підліток

Правоохоронці Бучанщини повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який звинувачується у зґвалтуванні малолітньої дівчинки. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Київської області.

До поліції звернулася мати постраждалої, яка заявила, що злочин вчинив чоловік, якого вона знала. Інцидент стався в одному з нежитлових приміщень міста Ірпінь.

Згідно з попередньою інформацією слідства, батько дитини разом із фігурантом вживали спиртні напої. Коли батько заснув, зловмисник, скориставшись ситуацією, вчинив дії сексуального характеру щодо 11-річної дитини.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України та вилучили речові докази. Під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Вінниччині 57-річному чоловікові повідомлено про підозру у багаторазовому зґвалтуванні його малолітньої онуки.

Також ми писали, що у Вінниці чоловіка, який під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, засуджено до 13 років за ґратами. Так тривало упродовж майже року.

