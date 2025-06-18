Жертви атаки на Київ: кількість загиблих знову зросла (фото)

Руйнування у Солом’янському районі Києва після атаки 17 червня / © ДСНС

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Через атаку на Київ 17 червня кількість загиблих зросла до 23. У столиці оголошено День жалоби.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«22 загиблих після атака ворога на столицю в ніч на 17 червня», — йдеться в заяві Кличка.

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Водночас у ДСНС поінформували про 23 загиблих та 134 постраждалих через російську атаку.

У пошкодженому будинку в Соломʼянському районі столиці рятувальники ще продовжують розбирати завали.

Кличко зазначив, що у Києві 18 червня — День жалоби.

Рятувальники розбирають завали в Києві після атаки 17 червня / © ДСНС

Рятувальники проводять рятувальні роботи в Києві після атаки 17 червня / © ДСНС

Додамо, що за оновленими даними станом на ранок 18 червня, кількість загиблих через ракетний удар по будинку у Солом’янському районі столиці зросла до 18.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія масовано вдарила по Києву безпілотниками, ракетами, а також касетними боєприпасами. Ворожа атака призвела до масштабних руйнувань: зокрема, ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі. Загалом наслідки ударів були зафіксовані у семи районах столиці. Кількість жертв атаки постійно зростає.