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Жертви атаки на Київ: кількість загиблих знову зросла (фото)
Атака на Київ забрала життя 22 людей. У Солом’янському районі триває розбирання завалів.
Через атаку на Київ 17 червня кількість загиблих зросла до 23. У столиці оголошено День жалоби.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
«22 загиблих після атака ворога на столицю в ніч на 17 червня», — йдеться в заяві Кличка.
Водночас у ДСНС поінформували про 23 загиблих та 134 постраждалих через російську атаку.
У пошкодженому будинку в Соломʼянському районі столиці рятувальники ще продовжують розбирати завали.
Кличко зазначив, що у Києві 18 червня — День жалоби.
Додамо, що за оновленими даними станом на ранок 18 червня, кількість загиблих через ракетний удар по будинку у Солом’янському районі столиці зросла до 18.
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія масовано вдарила по Києву безпілотниками, ракетами, а також касетними боєприпасами. Ворожа атака призвела до масштабних руйнувань: зокрема, ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі. Загалом наслідки ударів були зафіксовані у семи районах столиці. Кількість жертв атаки постійно зростає.