У Києві водій збив візочок із немовлям / © Поліція Києва

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У Києві 23-річний водій Toyota Prius наїхав на дитячий візочок із чотиримісячною дівчинкою. Немовля зазнало тяжких травм і після операції перебуває в медикаментозній комі.

Про це повідомили поліція Києва та Київська міська прокуратура.

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Аварія сталася 14 листопада близько 18:30 на вулиці Празькій у Дніпровському районі столиці. За даними слідства, автомобіль рухався в напрямку Дарницької площі, коли нерегульованим пішохідним переходом ішли дві жінки з дітьми. Одна з них везла у візочку чотиримісячну доньку.

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Водій не знизив швидкість перед переходом і не пропустив пішоходів, унаслідок чого збив візочок. Від сильного удару дівчинка випала на дорогу та зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Дитину доправили до лікарні, де їй провели операцію. Наразі вона перебуває в медикаментозній комі. Інші учасники події не постраждали.

У Києві водій збив візочок із немовлям / © Поліція Києва

Правоохоронці затримали 23-річного кермувальника та вилучили автомобіль. Перевірка засвідчила, що під час ДТП чоловік був тверезим.

З’ясувалося, що від початку 2026 року водія вже тричі притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та пошкодження транспортних засобів.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту без права внесення застави. У разі доведення вини водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

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У Києві водій збив візочок із немовлям / © Київська міська прокуратура

У Києві водій збив візочок із немовлям / © Поліція Києва

Нагадаємо, раніше у Дніпрі водій Jaguar збив на пішохідному переході жінку та її шестирічну доньку, після чого протаранив огорожу і влетів у паркан школи. У цей момент на шкільному подвір’ї перебували близько півсотні учнів молодших класів.

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