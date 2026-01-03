ТСН у соціальних мережах

Жбурляла кошеня об стіну: на Київщині дівчина знущалась із беззахисної тварини

Поліція розпочала офіційну перевірку за фактом жорстокості.

Дар'я Щербак
Правоохоронці Київської області розпочали перевірку за фактом оприлюднення у соціальних мережах матеріалів, що свідчать про жорстоке поводження з тваринами. Інцидент, який викликав обурення користувачів, стався у Білоцерківському районі.

Про це повідомляє поліції Київщини.

Інформацію про злочин правоохоронці виявили під час моніторингу інтернет-простору. В одному зі столичних Telegram-каналів було поширено відеозапис, на якому зафіксовано неправомірні дії щодо беззахисної тварини.

За попередніми даними поліції, головною фігуранткою відео є 18-річна дівчина.

Вона не лише вчиняла жорстокі дії щодо кошеняти, а й самостійно фільмувала процес на свій ґаджет, ймовірно, для подальшої публікації в Мережі.

«Триває перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію», — зазначили у відомстві.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотиви дівчини. Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність, яка може загрожувати реальним терміном ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал через новий заклад Cat Lounge у ТЦ «Афіни», де за гроші можна орендувати кошенят. Зоозахисники заявляють, що через діяльність закладу двоє тварин загинули.

