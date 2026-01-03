- Дата публікації
Жбурляла кошеня об стіну: на Київщині дівчина знущалась із беззахисної тварини
Поліція розпочала офіційну перевірку за фактом жорстокості.
Правоохоронці Київської області розпочали перевірку за фактом оприлюднення у соціальних мережах матеріалів, що свідчать про жорстоке поводження з тваринами. Інцидент, який викликав обурення користувачів, стався у Білоцерківському районі.
Про це повідомляє поліції Київщини.
Інформацію про злочин правоохоронці виявили під час моніторингу інтернет-простору. В одному зі столичних Telegram-каналів було поширено відеозапис, на якому зафіксовано неправомірні дії щодо беззахисної тварини.
За попередніми даними поліції, головною фігуранткою відео є 18-річна дівчина.
Вона не лише вчиняла жорстокі дії щодо кошеняти, а й самостійно фільмувала процес на свій ґаджет, ймовірно, для подальшої публікації в Мережі.
«Триває перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію», — зазначили у відомстві.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотиви дівчини. Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність, яка може загрожувати реальним терміном ув’язнення.
