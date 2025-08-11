- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
Завдала сім ударів ножем: у Києві жінка жорстоко розправилась зі співмешканцем
Між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у результаті якого жінка схопила кухонний ніж та завдала чоловіку близько семи ударів у спину та груди, він помер на місці.
У Києві жінка під час побутового конфлікта убила співмешканця, завдавши йому близько семи ножових ударів у спину та груди. Чоловік помер на місці.
Про це повідомила поліція Києва.
До поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство в одному з будинків Дніпровського району. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт.
«У квартирі правоохоронці виявили тіло 34-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у результаті якого жінка схопила кухонний ніж та завдала чоловіку близько семи ударів у спину та груди», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 38-річну нападницю поліцейські затримали на місці події.
Слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину та повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві шахрай із сайту знайомств після побачення побив та пограбував дівчину у її ж квартирі.