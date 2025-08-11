ТСН у соціальних мережах

Завдала сім ударів ножем: у Києві жінка жорстоко розправилась зі співмешканцем

Між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у результаті якого жінка схопила кухонний ніж та завдала чоловіку близько семи ударів у спину та груди, він помер на місці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Тепер 38-річній нападниці загрожує 15 років за ґратами

Тепер 38-річній нападниці загрожує 15 років за ґратами / © Поліція Києва

У Києві жінка під час побутового конфлікта убила співмешканця, завдавши йому близько семи ножових ударів у спину та груди. Чоловік помер на місці.

Про це повідомила поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство в одному з будинків Дніпровського району. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

«У квартирі правоохоронці виявили тіло 34-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у результаті якого жінка схопила кухонний ніж та завдала чоловіку близько семи ударів у спину та груди», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 38-річну нападницю поліцейські затримали на місці події.

Слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину та повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Знаряддям вбивства став звичайний кухонний ніж / © Поліція Києва

Знаряддям вбивства став звичайний кухонний ніж / © Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві шахрай із сайту знайомств після побачення побив та пограбував дівчину у її ж квартирі.

