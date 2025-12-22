Затримано чоловіка, який вчинив стрілянину в центрі Києва на Бессарабці: нові подробиці

Затриманий / © Поліція Києва

Поліція Києва затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в центральній частині столиці на Бесарабській площі.

Про це повідомила поліція Києва Telegram.

«Тоді, поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту. Наразі, за результатами розшукових заходів, правоохоронці встановили та затримали стрілка — ним виявився 28-річний місцевий мешканець», — йдеться у повідомленні.

Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників події та з’ясовувати роль кожного з них. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 грудня в центрі Києва, на Бессарабській площі, близько опівночі між двома компаніями виникла словесна суперечка. Під час конфлікту один з учасників здійснив постріл угору, після чого з них залишили місце події.