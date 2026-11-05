Затори біля Південного мосту тривають тижнями: у Києві знову транспортний колапс, яка ситуація на дорогах

Затори в Києві вранці 5 листопада / © Новини.LIVE

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Вранці 5 листопада Київ вкотре скували затори на дорогах. У столиці вже тижнями спостерігаються масштабні черги з автівок через обмеження руху на Південному мосту. Змінено маршрут низки автобусів, а ціни на таксі між берегами стрімко зростають.

Яка ситуація з рухом транспорту в Києві на ранок 5 листопада — читайте на ТСН.ua.

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У Києві зберігається складна транспортна ситуація. Найбільші труднощі виникають на під’їздах до Південного мосту, де в ранкові години пік утворюються значні затори. Рух ускладнений через обмеження на мосту, запроваджені після російських атак. Через це значна частина автомобільного потоку спрямувалася на інші переправи через Дніпро, що збільшило навантаження на них.

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Додатковою проблемою стали відключення електроенергії. У деяких районах столиці через це не працюють світлофори, що також впливає на швидкість руху.

Через перекриття окремих ділянок та ускладнення дорожнього руху в Києві було змінено маршрути деяких автобусів. Зокрема, автобуси №22АТД, №22ТЛ та №91Д спрямовують через Дарницький залізничний міст.

Затори в Києві 5 листопада — яка ситуація на дорогах

За даними Google Maps, найбільші затримки руху транспорту в Києві спостерігаються на під’їздах до мостів та основних магістралях столиці.

Найбільше часу водії втрачають на таких ділянках:

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Харківське шосе — затримка до 27 хвилин.

Дніпровська набережна — до 23 хвилин.

Дарницький міст — до 13 хвилин.

Вулиці Стеценка та Василя Стуса — до 12 хвилин.

Вулиця Олени Теліги та Берестейський проспект — до 10 хвилин.

Проспект Степана Бандери — до 9 хвилин.

Вулиця Дніпроводська — до 8 хвилин.

На проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського, а також на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Новокостянтинівській, Юрія Іллєнка, Чорновола та Івана Виговського затримки становлять від 5 до 6 хвилин.

Ціни на таксі з лівого берега на правий

Поїздка з лівого берега Києва до центральної частини міста зараз може коштувати приблизно від 430 до 850 грн, пише «РБК-Україна». Наприклад, за маршрутом Осокорки — Майдан Незалежності у сервісах таксі доступні такі тарифи.

Bolt:

Bolt (базовий) — 489 грн.

Comfort — 599 грн.

Priority (найшвидше) — 779 грн.

Business — 729 грн.

Send (доставка) — 499 грн.

Pet (з тваринами) — 549 грн.

Uklon:

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Стандарт — 434 грн.

Комфорт — 478 грн.

Швидкий пошук — до 599 грн.

Бізнес — 599 грн.

Prime — 843 грн.

Доставка — 469 грн.

Жіночий — 478 грн.

Інклюзивний — 355 грн.

Експрес — 491 грн.

Затори біля Південного мосту тривають уже кілька тижнів

Проблеми з рухом у районі Південного мосту спостерігаються вже кілька тижнів.

«Транспортна ситуація на під’їздах до Південного мосту залишається складною. Водіям доводиться ретельніше планувати свій маршрут. І вже така ситуація тримається кілька тижнів поспіль. Особливо напружена ситуація в ранкові години пік. Ми її зараз спостерігаємо», — розповіла у ефірі «Новини.LIVE» журналістка Діана Шликова.

Через обмеження на Південному мосту автомобільний потік перерозподілився між іншими мостами столиці, що призвело до додаткового навантаження на них.

Росія «вибиває» мости в Києві — останні новини та наслідки

Нагадаємо, у Києві розпочали будівництво альтернативних мостових переправ у відповідь на масовані обстріли мостів у столиці, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові. За словами міністра розвитку громад та територій Миколи Калашника, загалом у межах проєкту планують звести 21 таку переправу, а перші мости в Києві мають запрацювати на початку 2027 року.

Російські удари по мостах Києва загрожують не лише транспортній інфраструктурі, а й системам водо-, тепло- та електропостачання, оскільки під ними прокладені основні водогони й лінії електропередач. За словами експерта з енергоефективності Станіслава Ігнатьєва, через руйнування мостів столиця може зіткнутися з практично повним зникненням гарячої води та затримками в подавання холодної.

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