Інцидент в Деснянській РДА / © Facebook Ганни Старостенко

Реклама

Під час презентації квартального звіту Деснянської районної державної адміністрації міста Києва стався інцидент між головою РДА Максимом Бахматовим та заступницею голови КМДА Ганною Старостенко.

Заступниця столичного мера Віталія Кличка та депутатка Київради у своєму дописі на Facebook звинуватила очільника райдержадміністрації у фізичному насильстві.

«У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Щобільше, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля», — написала Старостенко.

Реклама

Вона уточнила, що Бахматов «хапав її за руки, смикав і намагався виштовхнути силою із залу».

Заступниця голови КМДА та депутатка Київради наголосила, що такі дії «можуть містити ознаки кримінального правопорушення, зокрема перешкоджання законній діяльності депутата місцевої ради», і додала, що готує звернення до «відповідних органів».

«Я залишаю за собою право на відповідну правову оцінку інциденту й наголошую: жодна посада не дає права принижувати жінку, людину і депутата», — написала вона.

Мер Києва Віталій Кличко назвав напад на свою заступницю «проявом вседозволеності й протиправних дій». Він висловив сподівання, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці — кваліфікують дії посадовця.

Реклама

«Той, хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше — бути керівником будь-якого рівня. Навіть, якщо він кричить, що він — представник президента», — написав Кличко.

Після інциденту Бахматов не прокоментував звинувачення Старостенко. Однак на відео зі звіту чути, що під час конфлікту він звинуватив чиновницю у провокації та нападі.

«Ви напали на голову РДА, представника президента. Я вас не чіпав. Це називається провокація», — вигукував він.

Нагадаємо, раніше Київська міська адміністрація звинуватила очільника КМВА Тимура Ткаченка в блокуванні критично важливих рішень. У відповідь пролунали обвинувачення в брехні, пияцтві та корупції.