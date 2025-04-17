Володимир Прокопів / © Facebook-сторінка Володимира Прокопівна

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Заступнику очільника Київської міської державної адміністрації із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву оголосили підозру. Посадовець фігурує в антикорупційних розслідуваннях і раніше його відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, підозру Прокопіву оголосили Національна поліція та Служба безпеки України. Наразі не відомо, за якою саме статтею була оголошена підозра. Однак джерела заявляють, що заступника голови КМДА підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

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За даними джерел, невдовзі з’явиться детальна інформація щодо справи від правоохоронців.

Правоохоронці оголошують підозру Володимиру Прокопіву / © РБК-Україна

Нагадаємо, у жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обов’язків після журналістського розслідування про шалені статки родини посадовця.

Зауважимо, журналісти Bihus.Info дізналися, що родичі Прокопіва володіють великою кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості.