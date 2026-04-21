Записував усе: у Києві стрілець фіксував теракт на диктофон

Чоловік, що скоїв теракт у Києві, записував усі події на диктофон. Про це розповів журналістам очільник МВС Ігор Клименко.

Найімовірніше, злочинець збирався використати запис конфлікту для можливого захисту.

За словами міністра внутрішніх справ, після ліквідації терориста правоохоронці знайшли його телефон. Там були записи всіх подій теракту.

Записи стрільця дали можливість зрозуміти, як усе відбувалося похвилинно.

У записах чутно нерозбірливе бурмотіння терориста про «дорослого директора, який живе в цьому будинку».

Конфлікт перейшов у стадію загострення, коли жінка попросила його показати зброю. На це стрілець відповів: «Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю».

Також завдяки диктофонному запису вдалося встановити, що жертва, яку він згодом застрелив, намагалася припинити суперечку.

«Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню… ну будь здоров», — сказала жертва теракту.

Після цього розмова продовжилася, терорист пробурмотів фразу про директора та почав стрілянину. Перші постріли відбулися з травматичної зброї біля під’їзду.

Після цього чоловік повернувся до своєї квартири, забрав карабін та підпалив квартиру.

За словами Клименка, терорист міг почати записувати скандал, не для того, аби похизуватися злочином, а щоб невдовзі мати виправдання в суді чи поліції, адже його могли звинуватити у провокації конфлікту.

Раніше він фігурував у справі за ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження), але судимості він не мав через примирення сторін конфлікту.

Точкою неповернення, яка спровокувала терориста на розстріл людей, стала фраза: «Що, пластинка заїла?» одного з присутніх. Після цього, як каже Клименко, «чоловіка клемануло», і він почав стріляти.

Крім усього, у МВС повідомили, що людина з очевидними розладами отримала дозвіл на вогнепальну зброю.

«Сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз у рамках провадження всі документи вилучили. Ми взагалі загостримо увагу на суб’єктах, які мають право видавати такі довідки», — підсумував Клименко.

Українці обговорюють легалізацію зброї для цивільних після теракту

Після теракту у Києві в соціальних мережах розгорілися дискусії щодо того, чи необхідна зброя для самозахисту цивільним. Думки розділилися. Спершу необхідно ухвалити відповідний закон. Громадяни повинні будуть проходити відповідні навчання, медичні обстеження, аби зброя опинялася в руках здорових людей.

На піку суспільних обговорень міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що українці повинні мати право на самозахист. Він додав, що це стало доречним ще під час початку повномасштабної війни в Україні.

«Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», — поділився Клименко.