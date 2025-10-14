Запас води, харчі, теплі речі: Кличко закликав киян готуватися до важкої зими

Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Ця зима може бути дуже важкою для Києва, тому жителям столиці варто готуватися до можливих ускладнень і підготувати запас води, теплого одягу та харчів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає «24 канал».

«Я хотів би звернутися до кожного з киян, також прораховувати різні сценарії й бути готовими. Готовими це означає запас води, запас харчових продуктів довготривалого збереження, теплі речі на той випадок, якщо може повторитися ситуація, яка була минулого тижня», — сказав він.

Реклама

Мер запевнив, що столична влада робить все необхідне, аби уникнути блекауту у Києві.

Нагадаємо, що 10 жовтня після атаки РФ у частині Києва виник блекаут та проблеми з водопостачанням. Тоді Віталій Кличко уже закликав мешканців столиці запасатись водою, продуктами, зарядити гаджети та підготувати теплі речі.

Сьогодні ввечері, 14 жовтня, у трьох районах Києва знову зникло світло.