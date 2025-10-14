- Дата публікації
Запас води, харчі, теплі речі: Кличко закликав киян готуватися до важкої зими
Кличко попередив киян про складну зиму та наголосив на важливості запасів.
Ця зима може бути дуже важкою для Києва, тому жителям столиці варто готуватися до можливих ускладнень і підготувати запас води, теплого одягу та харчів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає «24 канал».
«Я хотів би звернутися до кожного з киян, також прораховувати різні сценарії й бути готовими. Готовими це означає запас води, запас харчових продуктів довготривалого збереження, теплі речі на той випадок, якщо може повторитися ситуація, яка була минулого тижня», — сказав він.
Мер запевнив, що столична влада робить все необхідне, аби уникнути блекауту у Києві.
Нагадаємо, що 10 жовтня після атаки РФ у частині Києва виник блекаут та проблеми з водопостачанням. Тоді Віталій Кличко уже закликав мешканців столиці запасатись водою, продуктами, зарядити гаджети та підготувати теплі речі.
Сьогодні ввечері, 14 жовтня, у трьох районах Києва знову зникло світло.