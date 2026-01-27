- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Замість морозів нова небезпека: прогноз погоди на 28 січня у Києві
Столиці загрожує туман, оголошено І рівень небезпеки.
У середу, 28 січня, у Києві морози стануть меншими. Втім, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Протягом дня у Києві буде хмарно. Можливі невеликі опади — переважно дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
У столиці оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Синоптики попереджають про туман, видимість буде становити 200-500 м. Окрім того, очікується ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.
У Києві вночі температура повітря буде 3-5° морозу. Вдень — близько 0°. Водночас у Київській області вночі стовпчики термометрі покажуть -1-6°, а вдень — від -2° до +3°.
Нагадаємо, метеорологиня Наталія Голеня повідомила, що потепління, яке є зараз, буде не тривалим. Україну накриє нова хвиля холоду. У деяких регіонах очікується до 20 градусів морозу.