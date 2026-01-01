ТСН у соціальних мережах

Замість феєрверків — дрони: британський журналіст записав щемливе відео з центру Києва на Новий рік

Журналіст Кеолан Робертсон показав іноземцям новорічний Київ 2026. Поки світ святкує, українська столиця залишається в тиші та темряві через російську агресію.

Світлана Несчетна
Новорічний Київ / © Getty Images

Київ — єдина столиця на землі, де Новий рік приходить в тиші. Поки світ святкує феєрверками, українцям доводиться слухати дрони.

Про це заявив британський журналіст Кеолан Робертсон в Instagram.

Журналіст зустрів 2026-й наодинці у центрі української столиці. Медійник, який працює в Україні з 2022 року, записав звернення із Хрещатика. Кеолан Робертсон продемонстрував іноземній аудиторії, що поки громадяни інших країн веселяться, запускають феєрверки, на вулицях українських міст — нікого.

«Коли ваше місто засяє вночі, пам’ятайте, що Україна має залишатися в темряві, і що це не нормально і ніколи не має стати нормою… Ця країна світла у своїх людях, у своєму житті, у своєму способі робити справи. І одного дня ці вулиці знову будуть гучними, і не від сирен, а від музики, сміху і радості», — зазначив Робертсон.

Журналіст наголосив, що винуватець цього лише один і ніколи не варто забувати про це.

«Де б ви зараз не були у світі — чи з родиною біля каміна, чи гортаєте TikTok у ліжку, чи на вечірці, на яку шкодуєте, що пішли, — згадайте Україну і те, що це єдина столиця у світі, яка зараз так виглядає. І найголовніше — пам’ятайте, хто це спричинив», — резюмував медійник.

Нагадаємо, у Києві пізно увечері, 31 грудня, перед самим Новим роком оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. На правому березі пролунав потужнийц вибух.

