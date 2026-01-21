ТСН у соціальних мережах

Замголови київської РДА "списував" ухилянтів: скільки брав за "послуги"

Київський чиновник «працевлаштовував» ухилянтів у ЗСУ, а потім списував їх з військового обліку.

Дмитро Гулійчук
СБУ ліквідувала корупційну схему в одній з РДА Києва

СБУ ліквідувала корупційну схему в одній з РДА Києва / © СБУ

У Києві викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці на «ухилянтських схемах».

Про це передає пресслужба СБУ.

Було затримано першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який причетний до оборудки. Чиновник підроблював документи, щою фіктивно «зарахувати» клієнтів до військових частин ЗСУ. Надалі зловмисник організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.

Вартість такої «послуги» становила від 15 до 20 тисяч доларів США з клієнта.

Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника.

Правоохоронці задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника. Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше в Одесі військові ТЦК силоміць витягли водія і пошкодили авто.

