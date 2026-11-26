У Софії Київській відкрили старовинні стінописи / © Міністерство культури

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23 листопада в стінах київського Софійського собору відкрили відреставровані стінописи 17–18 століть. Реставрацію вдалося виконати завдяки гранту від ЮНЕСКО. Тепер побачити ці стінописи можуть усі охочі.

Про це повідомили у Міністерстві культури України.

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У Софійському соборі уперше показали відреставровані стінописи XVII–XVIII століть

Уперше за більш як пів століття гості храму мають змогу оглянути очищені від старих шарів фарби монументальні сюжети XVII–XVIII століть — «Жони-мироносиці біля Гробу Господнього», «Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього» й «Воскресіння Господнє».

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Крім цього, людям показали фрагмент присвятного напису доби Могилянського відродження Софії Київської, у якому фігурує 1011 рік як час закладення собору.

На відкритті були присутні перший заступник Міністра культури України Іван Вербицький, очільниця Представництва ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі, очільниця заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, дипломати, а також представники громадського сектору й благодійних фондів.

«Сьогодні Україна одночасно захищає пам’ятки, які зазнають фізичних пошкоджень, і відновлює свою культурну спадщину. Робота, яку проводять у Софії Київській, є дуже цінною. Це відновлення української історії та культури, які довгий час намагалися приховати. Імперська політика з одного боку фізично знищує, з іншого — приховує докази того, що українська культура існувала тут століттями й має багату спадщину, цінну для всього світу», — заявив Іван Вербицький.

Очільниця заповідника поділилася, що великий масив художнього надбання святині за радянської влади приховали під шарами фарби.

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Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

«Сьогодні у нас свято, до якого ми прагнули досить довгий час. Якби ви прийшли до собору у 2006–2008 роках, то не побачили б того мистецького спадку, який нам вдалося відкрити за ці роки. Живопис XVII, XVIII та XIX століть у радянський час був повністю затонований. Усе, що стосувалося української історії, мистецтва та українських живописців, сховали під сірими фарбами», — розповіла Неля Куковальська.

Очільниця Представництва ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі нагадала, що ще 1990 року Софійський собор став першим українським об’єктом, внесеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, однак 2023 року святиню включили до переліку пам’яток, яким загрожує небезпека.

У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери

Нагадаємо, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» з нагоди Дня Хрещення України-Русі та Дня Української Державності відкрив Дальні (Феодосієві) печери.

Церемонія розпочалася з урочистого молебню за Україну під проводом Митрополита Епіфанія та освячення пам’ятного знака гетьману Івану Мазепі на Соборній площі.

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Дальні печери завдовжки 293 метри разом із Ближніми печерами утворюють найдавніший підземний комплекс, з якого в середині XI століття почалася історія монастиря. У них спочивають мощі 51 святого, а також збереглися давні підземні храми, келія преподобного Феодосія та Варязькі печери.

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