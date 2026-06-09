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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
2 хв

Залишився син із ДЦП: у Києві прощаються з вихователькою, яка загинула у страшній аварії

Жертву моторошної ДТП на Чоколівському бульварі у Києві провели в останню путь.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Прощання з Лазарєвою

Прощання з Лазарєвою

У Києві прощаються з Іриною Лазаревою — вихователькою дитсадка, що стала однією з жертв ДТП на Солом’янці. В неї залишився син з ДЦП та старенькі батьки.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Прощання з Іриною Лазарєвою

Прощання з Іриною Лазарєвою

Прощання з Іриною Лазарєвою

Прощання з Іриною Лазарєвою

Що відомо про загиблу

У Києві внаслідок трагічної дорожньо-транспортної пригоди загинула працівниця дитячого садка Ірина Лазарєва. Аварія сталася 5 червня 2026 року на Чоколівському бульварі в районі Караваєвих дач.

У закладі, де працювала жінка, повідомили, що її смерть стала важкою втратою для всього колективу. Колеги згадують Ірину як щиру, добру та чуйну людину, яку поважали дорослі й щиро любили діти.

За словами журналістки Наталії Березій, чия дитина відвідувала цей садок, Ірина щодня дарувала малечі турботу, тепло та відчуття безпеки. Вона підтримувала батьків, надсилала фото й відео дітей і ставилася до кожного вихованця з особливою ніжністю.

Журналістка пригадує, що Ірина була важливою частиною життя багатьох родин: обіймала дітей, як рідних, пам’ятала їх навіть після переходу в інші групи та намагалася зробити приємні дрібниці.

У загиблої залишився син з особливими потребами, якого вона виховувала самостійно, а також літні батьки. Близькі закликають пам’ятати Ірину не лише як жертву трагедії, а як людину, яка щодня віддавала дітям свою любов і турботу.

Смертельне ДТП на Чоколівському бульварі — останні новини

У п’ятницю, 5 червня, у Києві сталася моторошна ДТП, що забрала життя 4 людей. Водій, за попередніми даними, вирішив похизуватися перед пасажиркою та перевищив швидкість. Автомобіль втратив керування, через що влетів у підземний перехід. Пасажирка таксиста є головним свідком, наразі вона перебуває у лікарні.

Суд взяв Павла Плешивцева під варту на 60 діб без права на заставу. За словами підозрюваного, він буцімто втратив свідомість перед зіткненням. Примітно, що адвокатом чоловіка є Євген Мельниченко — захисник винуватиці резонансної ДТП у Харкові Олени Зайцевої.

Відомо, що жертвами ДТП є: 12-річний хлопчик, син військового, 47-річна жінка та двоє поліцейських (21 і 23 роки).

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Дата публікації
Кількість переглядів
269
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