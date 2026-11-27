Левенята, яких залишили у ветеринарній клініці / © ТСН

Реклама

Зоозахисники звикли, що до ветеринарних клінік приносять покинутих або поранених тварин, яким потрібна допомога. Однак цього разу серед незвичних пацієнтів опинилися двоє крихітних левенят, яким було лише кілька днів від народження. Їх привезли до клініки, посилаючись на Центр порятунку диких тварин, однак його засновниця Наталія Попова навіть не знала про появу нових підопічних.

Як левенята опинилися у ветеринарів, у якому стані вони перебувають зараз та де житимуть після реабілітації — розповідає кореспондент ТСН.ua Дмитро Фурдак.

Реклама

Двох левенят підкинули до ветклініки: як про них дізналися зоозахисники

У Центрі порятунку диких тварин розповідають, що вже звикли до ситуацій, коли небайдужі люди приносять до ветеринарної клініки Інни Васильковської поранених їжачків, білочок і птахів, а їхнє лікування оформлюють коштом Центру. Однак цього разу несподіванкою стали двоє новонароджених левенят.

Реклама

Про незвичних пацієнтів засновниця Центру Наталія Попова дізналася випадково — їй зателефонувала ветеринарка й повідомила, що тварин уже можна забирати зі стаціонару.

«Зазвичай Інна телефонує і каже: таких-то тварин пролікували, можна забирати. Навіщо платити за стаціонар, якщо деякі уколи я можу зробити сама? А тут раптом дзвінок: „Можеш забирати левів“. Я думаю: яких левів? Спочатку взагалі подумала, що йдеться про дорослих тварин. Чесно кажучи, не одразу зрозуміла, про що мова», — згадує Наталія Попова в коментарі ТСН.ua.

Як з’ясувалося, невідомі привезли дитинчат до клініки за два дні до цього. Хто саме залишив їх медикам, за яких обставин це сталося та чим годували левенят до потрапляння до ветеринарів — досі невідомо.

У якому стані перебувають новонароджені левенята

На момент потрапляння до лікарів дитинчатам було лише кілька днів. Їхній стан був важким: у малюків виник сильний закреп, причиною якого могли стати проблеми з годуванням або відсутність материнського догляду. У природі левиця вилизує дитинчат, стимулюючи роботу їхньої травної системи. Без такої допомоги новонароджені могли не вижити.

Реклама

Ветеринарка Інна Васильковська вчасно надала левенятам необхідну допомогу та стабілізувала їхній стан. Нині дитинчатам ще немає двох тижнів, і вони вже перебувають під цілодобовою опікою Центру порятунку диких тварин.

За попередніми даними, обидва левенята — хлопчики. Зараз вони почуваються значно краще, хоча один із братів залишається слабшим за іншого.

«Вони, звісно, різні: один спокійніший, інший — більш жвавий. Але той, що поводиться спокійніше, має гірший стан здоров’я, тому поки не можна говорити, що це особливості характеру. Спочатку потрібно привести обох до нормального стану, і тоді вже буде зрозуміло», — пояснює Наталія Попова.

Імен малюкам поки не дали. Зоозахисниця зізнається, що дуже переживає за їхнє життя й зазвичай розповідає про нових підопічних публічно лише тоді, коли їм уже нічого не загрожує.

Реклама

© ТСН

Куди перевезуть левенят і чому їх не віддадуть у приватні руки

У Центрі порятунку диких тварин наголошують: вони не відмовляють у допомозі тваринам, однак про такі випадки просять повідомляти заздалегідь. Новонароджені левенята потребують спеціального вигодовування, цілодобового нагляду та значних витрат. Це особливо складно зараз, адже, як повідомляють на сторінці Центру у Facebook, заклад переживає серйозні фінансові труднощі.

Водночас охочим прихистити маленьких хижаків одразу дають чітку відповідь: у приватні руки їх не віддадуть.

«Забрати їх у приватні руки неможливо. Ми передаємо тварин тільки в серйозні міжнародні фонди, які займаються саме порятунком та реабілітацією. Для мене важливо не просто врятувати, „похайпувати“, а щоб у тварини далі було гарне майбутнє», — наголошує Наталія Попова.

За прогнозами фахівців, приблизно за пів року левенята підростуть і будуть готові до безпечного транспортування. Тоді для них шукатимуть відповідний реабілітаційний центр або зоопарк за кордоном, де вони зможуть жити в умовах, максимально наближених до природних.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли дикі тварини опиняються в центрі незвичних подій. Так, у жовтні в Миколаївському зоопарку втекла 4,5-місячна амурська тигриця. Вона змогла пролізти між металевими прутами огорожі на четвертий день після переїзду до нового вольєра. Зникнення тварини помітили вранці 25 жовтня, після чого працівники зоопарку розпочали масштабні пошуки. До них залучили близько 40 людей, зокрема мисливця із собаками.

Тигрицю вдалося знайти лише ввечері за допомогою тепловізійної камери — вона перебувала біля вольєра далекосхідного леопарда. Тварину знерухомили спеціальним препаратом і повернули до зоопарку. Після інциденту там пообіцяли відремонтувати огорожу, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Новини партнерів

Новини партнерів