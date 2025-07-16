Заламували руки і тягнули в авто: блогерка заявила про силову мобілізацію її хлопця

Дівчина заявила про нібито силову мобілізацію її хлопця / © скриншот з відео

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У Києві блогерка повідомила про нібито силову мобілізацію свого хлопця, 31-річного Дениса. За її словами, чоловіка зупинили невідомі у формі поліції, які без пояснень почали вимагати показати телефони та речі. Коли Денис спробував утекти, його затягнули в авто, а дівчину — відштовхнули.

Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

Блогерка заявила, що представники поліції не представилися, не надали жодних посвідчень і почали вимагати показати вміст сумок та телефонів. Після словесного тиску в Дениса силоміць відібрали телефон. Коли він спробував утекти, його затримали із застосуванням фізичної сили.

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Очевидцям, які намагались втрутитись, за словами дівчини, заявили, що їх затримали нібито за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Жодних доказів цього не надали.

За словами блогерки, хлопця відвезли до Святошинського територіального центру комплектування, де на нього нібито тиснули, змушували підписати документи та пройти ВЛК., Коли хлопець вийшов на зв’язок то розповів дівчині, що бланк на проходження ВЛК принесли вже підписаним. Його направили до розподільчого центру на ДВРЗ.

У поліції Києва підтвердили факт затримання. За офіційною інформацією, під час патрулювання вулиці Антоновича виявили чоловіка, який перебував у розшуку за порушення мобілізаційного законодавства. Його доставили до ТЦК для перевірки та оформлення направлення на медкомісію.

«Після перевірки документів, правоохоронці доставили чоловіка до Святошинського ТЦК та СП м. Києва для уточнення даних та отримання ним направлення для проходження військово-лікарської комісії. Відео щодо зазначеного інциденту згодом було опубліковано в соціальних мережах», — йдеться в повідомленні.

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Керівник столичної поліції Дмитро Шумейко призначив службове розслідування. Усі правоохоронці, причетні до події, наразі відсторонені.

Дата публікації 13:48, 16.07.25 Кількість переглядів 13 Блогерка з Києва заявила про "силову" мобілізацію її хлопця посеред вулиці

Нагадаємо, на Львівщині мобілізованого доправили до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою після того, як він вистрибнув з вантажівки.

Варто зазначити, що в червні у Києві зняли на відео, як на мосту Патона пасажир автобуса намагався втекти від працівників ТЦК, але застряг у вікні.