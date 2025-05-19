- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
Закрила собою 4-річного сина: у Василькові загинула 27-річна жінка внаслідок атаки БпЛА
Маленький син загиблої з осколковими пораненнями обличчя бореться за зір, його дідусь і бабуся також у лікарні.
У ніч проти неділі, 18 травня, Росія атакувала Київську область понад 150 безпілотниками. У регіоні працювали сили ППО, є руйнування.
У Василькові Обухівського району постраждала ціла сім’я — загинула 27-річна жінка, її 4-річний син у лікарні.
Детальніше про трагедію розповіла у Facebook Тетяна Савченко, дружина батька загиблої.
Що відомо про трагедію
У ніч проти неділі росіяни здійснили один із наймасовіших обстрілів Київщини. В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, постраждала ціла родина.
«Сьогодні була страшна ніч для Василькова, вона виявилась найстрашнішою та останньою для Анюти, доньки мого чоловіка. Анюта прикрила Маркушу собою», — написала Тетяна.
Загинула 27-річна жінка, її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя доправили до дитячої лікарні «Охматдит». За словами Тетяни, маленький Марк бореться за зір, свати також перебувають під наглядом медиків.
Нагадаємо, 59-річного дідуся прооперували, його стан задовільний, 61-річна бабуся отримала численні осколкові поранення.
До слова, також в Обухівському районі вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.