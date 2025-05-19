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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Закрила собою 4-річного сина: у Василькові загинула 27-річна жінка внаслідок атаки БпЛА

Маленький син загиблої з осколковими пораненнями обличчя бореться за зір, його дідусь і бабуся також у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Василькові загинула 27-річна жінка, яка закрила собою 4-річного сина

У Василькові загинула 27-річна жінка, яка закрила собою 4-річного сина / © ДСНС у Київській області

У ніч проти неділі, 18 травня, Росія атакувала Київську область понад 150 безпілотниками. У регіоні працювали сили ППО, є руйнування.

У Василькові Обухівського району постраждала ціла сім’я — загинула 27-річна жінка, її 4-річний син у лікарні.

Детальніше про трагедію розповіла у Facebook Тетяна Савченко, дружина батька загиблої.

Що відомо про трагедію

У ніч проти неділі росіяни здійснили один із наймасовіших обстрілів Київщини. В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, постраждала ціла родина.

«Сьогодні була страшна ніч для Василькова, вона виявилась найстрашнішою та останньою для Анюти, доньки мого чоловіка. Анюта прикрила Маркушу собою», — написала Тетяна.

Анна прикрила собою синочка Маркушу під час атаки російських «Шахедів» / © соцмережі

Анна прикрила собою синочка Маркушу під час атаки російських «Шахедів» / © соцмережі

Загинула 27-річна жінка, її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя доправили до дитячої лікарні «Охматдит». За словами Тетяни, маленький Марк бореться за зір, свати також перебувають під наглядом медиків.

У Василькові загинула 27-річна жінка, яка закрила собою 4-річного сина / © ДСНС у Київській області

У Василькові загинула 27-річна жінка, яка закрила собою 4-річного сина / © ДСНС у Київській області

Нагадаємо, 59-річного дідуся прооперували, його стан задовільний, 61-річна бабуся отримала численні осколкові поранення.

До слова, також в Обухівському районі вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

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