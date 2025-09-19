ТСН у соціальних мережах

Київ
169
1 хв

Захисник "Азовсталі" три роки був у полоні з кулею в серці: як його врятували (відео)

Поранення військовий отримав під час оборони «Азовсталі» у Маріуполі. Попри смертельну загрозу, куля дивом не пошкодила життєво важливих структур.

Світлана Несчетна
Відомий кардіолог Борис Тодуров

Три роки з кулею у серці! Те, що могло стати вироком, стало історією про незламність, виживання та медичне диво. Кардіохірурги Інституту серця у Києві успішно прооперували захисника «Азовсталі», який провів у російському полоні понад три роки.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook директор установи Борис Тодуров.

«Три роки в полоні з кулею в серці. Люди — титани. Непереможні!!!», — написав Тодуров.

У Києві кардіохірурги Інституту серця провели унікальну операцію бійцю «Азовсталі», з серця якого дістали кулю. Захисник провів із нею понад три роки — увесь час у російському полоні.

Куля, яку дістали з серця захисника / © скриншот з відео

За словами директора Інституту серця Бориса Тодурова, два місяці тому чоловіка обміняли і госпіталізували до Інституту. Поранення він отримав під час оборони «Азовсталі» у Маріуполі. Попри смертельну загрозу, куля дивом не пошкодила життєво важливих структур.

«На щастя, куля нічого не пошкодила. Зараз ми її видалили. Пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге та щасливе життя», — сказав Тодуров після завершення операції.

Раніше ТСН.ua писав про те, що американець із трансплантованим серцем допомагає рятувати українців.

169
