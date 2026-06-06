Жахлива аварія в Києві: що з водієм, який в’їхав у підземку і насмерть збив людей

Аварія в Києві 5 червня. / © Київська міська прокуратура

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Увечері 5 червня у Києві, у Солом’янському районі, сталася смертельна аварія. 49-річного водія Mercedes, який влетів у підземку, затримали у процесуальному порядку. Він перебуває під конвоєм.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

«Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб». Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Смертельна аварія у Києві 5 червня — що відомо

У п’ятницю ввечері на Чоколівському бульварі авто на швидкості виїхало на тротуар і влетіло в перехід. З камер відеоспостереження видно, що машина швидко наближалася до перехрестя і без гальмування влетіла в пішохідну зону біля підземного переходу. На той момент там перебували люди.

В результаті аварії на місці загинуло четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Водія «Мерседеса» з понівеченого салону авто деблокували рятувальники. За даними прокуратури, винуватця ДТП неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися цього року.

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Дата публікації 18:11, 05.06.26 Кількість переглядів 635 У Києві сталася смертельна ДТП: легковик вилетів у підземний перехід

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