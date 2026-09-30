Загинула дитина, поранені, значні руйнування та пожежі: наслідки атаки на Київщину

Ворог обстріляв Київщину / © unsplash.com

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У ніч проти середи, 30 вересня, Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки з боку Росії. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще троє людей травмовані.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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За його словами, у Вишгороді рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей. Серед врятованих була дитина, у якої зафіксували гостру реакцію на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, а жінка травмувала ногу.

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Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

«На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування. Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним і близьким дитини», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Київщині

У Вишгородському районі внаслідок російського удару зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Також виникли пожежі в житловому будинку та гаражах, пошкоджено скління будинку.

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У Бучанському районі пошкоджень зазнали три приватні будинки, 11 автомобілів і два складські приміщення. Крім того, там виникла пожежа.

Наслідки російської атаки також зафіксували на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що під час нічного російського обстрілу Києва впритул до житлових будинків упали бойові частини двох балістичних ракет.

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