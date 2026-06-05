Загиблий і двоє поранених: «Нова пошта» зробила заяву після вибуху в депо

Вибух в депо Нової пошти / © Київська міська прокуратура

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У Києві вранці 5 червня на території сортувального депо «Нової пошти» пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа. Інцидент стався близько 04:15.

Про це повідомила Нова пошта.

До місця події оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та працівники екстрених служб. Пожежу вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати.

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На жаль, внаслідок вибуху загинув 58-річний співробітник компанії Іван Жарий. Травм зазнали ще двоє працівників — 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

У «Новій пошті» повідомили, що підтримують постійний зв’язок із родинами постраждалих і надають їм необхідну допомогу. Також компанія взяла на себе організацію поховання загиблого колеги.

Після інциденту роботу сортувального депо тимчасово призупинили. На місці продовжують працювати слідчі та профільні служби, які з’ясовують усі обставини події.

У компанії наголосили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та рятувальниками. До завершення офіційного розслідування від коментарів щодо можливих причин вибуху в «Новій пошті» утримуються.

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«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого співробітника», — додали в компанії.

Загиблий працівник Нової пошти / © Нова пошта

Нагадаємо, раніше в поліції Києва повідомили про вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі столиці. У Київській міській прокуратурі своєю чергою заявили, що за фактом інциденту розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 КК України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

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