Київ
Київ
4768
2 хв

Загибель сина київських акторів після ТЦК в Києві: стала відома офіційна причина

Журналістка оприлюднила висновок судмедекспертизи в резонансній справі: Роман Сопін помер від травми, спричиненої тупим предметом.

Ірина Лаб'як
Мобілізація та ВЛК

Мобілізація і ВЛК / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, син акторів київського театру Beat Роман Сопін помер унаслідок травми тупим предметом. Нагадаємо, що це сталося після його перебування у Подільському районному ТЦК та СП і проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила журналістка й ведуча Дарина Трунова.

«Нова інформація у справі щодо смерті Романа Сопіна. Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини його смерті. Зверніть увагу на пункт — травма тупим предметом!» — йдеться у заяві журналістки.

«Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях — висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі і підлога як тупий предмет», — додала вона.

Трунова зазначила, що чекає на нові коментарі від Київського міського ТЦК та СП і від 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Свідоцтво про смерть Романа Сопіна / © Facebook-сторінка Дарини Трунової

Що відомо про загибель Романа Сопіна

Нагадаємо, про смерть 43-річного Романа Сопіна стало відомо 24 жовтня. Чоловік потрапив до лікарні після тяжкої закритої черепно-мозкової травми та крововиливу, які отримав після перебування у Подільському ТЦК. Після цього Сопін впав у кому. За словами журналісток і подруг родини, чоловіка «мобілізували», а помер він наступного дня після того, як впав у кому.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті, попередньо зазначивши, що чоловік «упав на підлогу і травмувався» у приміщенні розподільчого пункту.

Батьки не вірять у версію про епілепсію і падіння Романа, яку озвучили лікарі та представники ТЦК.

4768
