Загибель сина акторів після ВЛК в Києві: що кажуть адвокат, військкомат і ДБР

Мобілізація та ВЛК

З’явились нові подробиці загибелі в Києві 43-річного Романа Сопіна, який перебував у комі після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Син акторів театру Beat Олега та Лариси Сопіних потрапив до лікарні після перебування у Подільському ТЦК та СП. Трагічний випадок прокоментували у Київському міському військкоматі та в Державному бюро розслідувань.

Про це повідомляє «Суспільне».

Коментар адвоката родини Сопіних

Адвокат родини Сопіних Олександр Протас розповів «Суспільному», що 19 жовтня до нього звернувся брат Романа, коли той потрапив до лікарні після перебування у Подільському ТЦК. Протас зазначив, що поліція того ж дня мала порушити кримінальну справу, але нічого не зробила до 21 жовтня, коли цим випадком почав займатися він.

Юрист стверджує, що підстав для затримання Романа не було. Він наголосив, що працівники ТЦК взагалі не можуть будь-кого утримувати та якимось чином обмежувати права людини.

«Наскільки мені відомо, він не висловлював ніякої незгоди (щодо мобілізації — ред.). Він дзвонив мамі, щоб вона йому привезла лінзи, бо в нього поганий зір. Після цього зв’язок з ним перервався. Із розмов зі свідками, був якийсь конфлікт, якісь гроші від нього хотіли отримати. Це відбувалося на вулиці Івана Вигівського, 13. Що це за приміщення, але там відбувалася ця подія», — розповів Протас.

У коментарі «24 каналу» адвокат сказав, що Сопін потрапив до лікарні із серйозною травмою вже за пів дня після мобілізації. У чоловіка була травмована черепна коробка.

«Травма дійсно страшна. Це чутливі слова, але тріснула черепна коробка. Уявіть собі силу удару, щоб у здорового чоловіка тріснула черепна коробка. Людина до 43 років ходила, у неї все було гаразд. Вона ніколи не зверталася ні з якими нападами нікуди. Раптом, потрапивши у Подільський ТЦК міста Києва, людина через пів дня опинилася в лікарні швидкої допомоги з жахливою травмою», — розповів Протас.

Коментар Київського ТЦК

У Київському міському ТЦК та СП зазначили, що інформація про нібито побиття чоловіка, після чого він потрапив до лікарні, є «маніпулятивною та неправдивою».

«Після проведення військово-лікарської комісії чоловіка направили для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов’язкового медичного огляду його зарахували до списків частини. Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!» — йдеться в заяві військкомату від 23 жовтня.

Реакція ДБР

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила «Суспільному», що відомство скерувало відповідні запити до Київського міського ТЦК та до Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та області, аби перевірити дії працівників військкомату.

«Ми розуміємо суспільний резонанс цієї ситуації, співчуваємо постраждалому та його родині й запевняємо: усі обставини будуть ретельно перевірені, а висновки — зроблені об’єктивно та згідно із законом», — сказала Сапьян.

Що відомо про загибель Романа Сопіна?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві помер 43-річний Роман Сопін — син акторів театру Beat. Він потрапив до лікарні з важкою закритою черепно-мозковою травмою та крововиливом після перебування у Подільському ТЦК і впав у кому.

Журналістки, подруги родини, стверджують, що Сопіна «мобілізували», і він помер наступного дня після коми. Батьки подали заяву до ДБР за статтями про умисне тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі, оскільки не вірять у версію падіння, яку висунули лікарі та ТЦК (про нібито епілепсію, якої не було).

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті, попередньо встановивши, що чоловік «впав на підлогу та травмувався» у приміщенні розподільчого пункту. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.