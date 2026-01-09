Загибель медика під час атаки на Київ: що відомо про героя з Каховки Сергія Смоляка

Загиблий у Києві медик Сергій Смоляк / © Колаж з фото Каховської міської територіальної громади та AP

Медиком, який загинув під час російської атаки на Київ у ніч проти 9 січня, виявився 56-річний Сергій Смоляк. Працівник Центру екстреної допомоги та медицини катастроф був убитий, коли ворог завдав повторного удару по місцю атаки на житловий будинок.

Про це повідомили в МОЗ України, очільник відомства Віктор Ляшко та Каховська міська територіальна громада.

«Цієї ночі росія вбила медика. Його звуть Смоляк Сергій Миколайович. Йому було 56 років. Він працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Коли бригада екстреної медичної допомоги приїхала на місце обстрілу житлового будинку, ворог завдав повторного удару», — йдеться у заяві Ляшка.

Смоляк загинув на місці. Ще четверо медпрацівників дістали поранення. Серед поранених опинилися також п’ятеро рятувальників.

Станом на ранок до лікарень госпіталізовано 16 постраждалих, іншим допомогу надали на місці.

Деталі про медика, загиблого в Києві 9 січня

Смоляк був родом із Каховки Херсонської області. Медик прибув на місце влучання в житловий будинок у Дарницькому районі Києва для порятунку людей і загинув під час повторного удару, виконуючи свій професійний обов’язок.

Понад 25 років Смоляк працював старшим фельдшером швидкої допомоги в Каховці. За роки служби він врятував не одне життя. Уже в Києві медик продовжив допомагати людям, не думаючи про небезпеку для себе.

«Він був не лише відданим своїй справі медиком, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Каховська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам Сергія Смоляка. Про час та місце поховання буде повідомлено додатково», — повідомили в Каховській міській тергромаді.

Нагадаємо, нічний удар по Києву забрав життя чотирьох осіб, а кількість постраждалих, серед яких медики та співробітники ДСНС, сягнула 25 людей. Масштабні пошкодження житлового сектору, дитячого садка та об’єктів інфраструктури зафіксували у шести київських районах. В області під ворожим вогнем опинилася майже вся територія: пожежі спалахнули в Бориспільському, Обухівському та Броварському районах. В останньому рятувальники витягнули з-під уламків родину з малою дитиною.