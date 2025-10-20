- Дата публікації
Київ
Загибель блогера Кості Кудо в елітному Lamborghini: поліція назвала причину
Поліція підтвердила самогубство блогера Кості Кудо через фінансові труднощі.
Правоохоронці підтвердили версію самогубства 32-річного крипоблогера Костянтина Ганіча (Костя Кудо) у салоні Lamborghini.
Про це передає поліція Києва.
Передивившись камери відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.
За даними слідства, напередодні блогер скаржився близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі. Також він надіслав їм прощальне повідомлення.
Уночі напередодні криптоблогер припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та вистрілив у голову з зареєстрованої зброї.
«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою „самогубство“. Досудове розслідування триває», — розповіли у поліції.
Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві поліцейські знайшли в салоні елітного авто Lamborghini Urus тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову.
Загиблим виявився Костянтин Ганіч, відомий у мережі як Костя Кудо — криптоблогер і трейдер.