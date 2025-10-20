Загибель блогера Кості Кудо в елітному Lamborghini: поліція назвала причину

За словами поліції, криптоблогер Костя Кудо сам звів рахунки з життям / © Поліція Києва

Правоохоронці підтвердили версію самогубства 32-річного крипоблогера Костянтина Ганіча (Костя Кудо) у салоні Lamborghini.

Про це передає поліція Києва.

Передивившись камери відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.

© Поліція Києва

За даними слідства, напередодні блогер скаржився близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі. Також він надіслав їм прощальне повідомлення.

Уночі напередодні криптоблогер припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та вистрілив у голову з зареєстрованої зброї.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою „самогубство“. Досудове розслідування триває», — розповіли у поліції.

Костянтин Ганіч

Нагадаємо, що 11 жовтня у Києві поліцейські знайшли в салоні елітного авто Lamborghini Urus тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову.

Загиблим виявився Костянтин Ганіч, відомий у мережі як Костя Кудо — криптоблогер і трейдер.