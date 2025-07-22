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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Загибель 20-річного хлопця на канатній дорозі у Києві: судитимуть п’ятьох обвинувачених

Обвинувачені допустили порушення, через які сталася трагедія.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Обрив канатної дороги в Києві

Обрив канатної дороги у Києві

У Києві судитимуть п’ятьох фігурантів справи про загибель 20-річного хлопця через обрив троса канатної дороги.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт, повідомили у поліції Києва та міській прокуратурі.

Серед обвинувачених — проєктант атракціону, директор підприємства, яке виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт, який проводив огляд атракціону, підприємець, що управляв канатною дорогою з 2024 року та колишній інженер з технічного нагляду комунального підприємства «Плесо».

У ході слідства правоохоронці встановили, що вони допустили порушення у роботі атракціону. Зокрема:

  • закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам та цільовому призначенню, що, як наслідок, призвело до обриву каната;

  • експерт з технічного огляду мав виявити, що фактично встановлені кріплення та канат не відповідають вимогам конструкторських документів, але не зробив цього;

  • ексслужбовець комунального підприємства КМДА під час робіт з аварійно-рятувального обслуговування атракціону змінив деякі частини механізму, не врахувавши, як це вплине на подальше навантаження всієї конструкції;

  • директор атракціону не подбав про належні умови для його безпечної роботи, а підприємець, який його орендував, не дотримався правил користування та належного обслуговування канатної переправи.

Нагадаємо, з Вінниці до Києва приїхали двоє братів на відпочинок. Вони вирішили скористатися канатною дорогою через Дніпро. Під час поїздки старший брат зміг дістатися до кінця переправи, а молодший впав у воду, коли обірвався канат. Трагедія сталася 21 липня 2024 року.

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