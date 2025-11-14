ТСН у соціальних мережах

Загрозу БпЛА: у Києві працюють сили ППО

Мешканців столиці закликають перебувати у безпечних місцях.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Києві працюють сили ППО

У Києві працюють сили ППО / © Getty Images

У Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської обласної адміністрації.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею», — йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомили, що у напрямку столиці рухаються ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та підприємства.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ обстрілює енергетику України, щоб змусити Київ здатися.

