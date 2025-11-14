- Дата публікації
- Київ
- 1239
- 1 хв
Загрозу БпЛА: у Києві працюють сили ППО
Мешканців столиці закликають перебувати у безпечних місцях.
У Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської обласної адміністрації.
«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею», — йдеться у повідомленні.
Перед цим у Повітряних силах повідомили, що у напрямку столиці рухаються ударні безпілотники.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та підприємства.
Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ обстрілює енергетику України, щоб змусити Київ здатися.