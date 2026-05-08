З пожежі в Чорнобильській зоні врятували червонокнижного малюка (фото, відео)

Під час ліквідації пожежі в Чорнобильському лісі вогнеборці врятувли лосеня / © ДСНС України

Реклама

Під час ліквідації масштабної пожежі в Чорнобильському лісі на Київщині вогнеборці натрапили на налякане лосеня, що загубило маму. Рятувальники провели справжню спецоперацію, аби визволити маля з вогняної пастки.

Про це повідомила ДСНС України.

Під час ліквідації займання рятувальники знайшли беззахисне налякане лосеня, яке втратило маму через масштабну пожежу. Для порятунку тварини вогнеборці провели справжню спецоперацію.

Реклама

Малюка напоїли водою, зігріли та оточили турботою. Після консультацій із представниками лісництва, ветеринарами та зоологами лосеня планують передати фахівцям для подальшого догляду.

«Ми не залишимо без подальшої уваги нашого маленького друга й триматимемо вас у курсі подальших подій», — зазначили в ДСНС.

Тим часом ліквідація пожежі на Київщині триває. Рятувальники працюють у посиленому режимі, локалізують осередки займання та роблять усе можливе, аби не допустити подальшого поширення вогню.

Під час ліквідації пожежі в Чорнобильському лісі вогнеборці врятувли лосеня / © ДСНС України

Під час ліквідації пожежі в Чорнобильському лісі вогнеборці врятувли лосеня / © ДСНС України

Дата публікації 13:27, 08.05.26 Кількість переглядів 13 Зі згорілого Чорнобильського лісу врятували лосеня

Пожежа у Чорнобильській зоні — останні новини

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні вирує масштабна пожежа, що охопила понад 1100 гектарів лісу. Через сильний вітер, засуху та мінну небезпеку вогонь швидко поширюється, гасіння на окремих ділянках ускладнене. Підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі, намагаючись локалізувати осередки займання.

Реклама

Радіаційна ситуація в Україні та на півночі Київщини залишається стабільною, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми. За даними МВС та ДСНС, попри ліквідацію масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, що триває, жодних відхилень не зафіксовано.

Новини партнерів