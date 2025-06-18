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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
867
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З-під завалів на Солом'янці деблокують все нових і нових загиблих: кількість жертв росте

Рятувальні роботи на місці “прильоту” по багатоповерхівці тривають вже другу добу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зруйнований будинок на Солом'янці в Києві.

Зруйнований будинок на Солом'янці в Києві. / © ДСНС

У Києві стрімко зростає кількість жертв у будинку на Солом’янці, куди влучила російська ракета минулої ночі. Відомо вже про 19 загиблих мешканців багатоповерхівки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці у Солом'янському районі. З-під завалів деблокували ще одне тіло”, - наголосили рятувальники.

Зауважимо, що працівники ДСНС вже другу добу без зупинок працюють на місці трагедії. Розбір завалів та пошуку людей триває.

Станом на 10:30, за даними ДСНС, після російської атаки вночі 17 червня у столиці загинули 24 людини. Окрім того, 134 особи постраждали.

Нагадаємо, вночі проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Протягом дев’яти годин окупанти атакували столицю безпілотниками та ракетами. Зокрема, “Кинджалами”.

У багатьох районах Києва виникли сильні руйнування. Зокрема, на столичних Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку. Окрім того, пошкоджені історична будівля Київської політехніки, а також гуртожитки Авіаційного інституту.

Найбільше дісталося Солом’янському району. Там російська балістична ракета влетіла у багатоповерхівку. Під’їзд будинку було повністю зруйновано.

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