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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

З-під руїн у Києві надзвичайники врятували двох котиків (фото)

Попри масштабні руйнування, рятувальники дістали живих котів із-під завалів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Один з котів, яких врятували працівники ДСНС у Києві

Один з котів, яких врятували працівники ДСНС у Києві / © ДСНС України

У Києві у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники знайшли котиків на місці суцільних руйнувань після російського ракетного удару, скоєного у ніч проти 24 квітня. Пухнастики була налякані, але не ушкоджені.

Надзвичайники передали тварин працівникам Товариства Червоного Хреста України.

Один з котів, яких врятували працівники ДСНС у Києві / © ДСНС України

Один з котів, яких врятували працівники ДСНС у Києві / © ДСНС України

Нагадаємо, станом на ранок 25квітня у Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару по будинку. Відомо про 12 загиблих та 87 постраждалих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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