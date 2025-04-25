З-під руїн у Києві надзвичайники врятували двох котиків (фото)

Один з котів, яких врятували працівники ДСНС у Києві / © ДСНС України

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У Києві у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники знайшли котиків на місці суцільних руйнувань після російського ракетного удару, скоєного у ніч проти 24 квітня. Пухнастики була налякані, але не ушкоджені.

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Надзвичайники передали тварин працівникам Товариства Червоного Хреста України.

Один з котів, яких врятували працівники ДСНС у Києві / © ДСНС України

Нагадаємо, станом на ранок 25квітня у Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару по будинку. Відомо про 12 загиблих та 87 постраждалих.