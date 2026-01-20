З Києва вже виїхало 600 тис. людей: Кличко про найважчу зиму в історії міста

Кличко радить киянам їхати геть і попереджає про загрозу / © ТСН

Близько 600 000 жителів Києва виїхали з міста з початку січня після заклику Віталія Кличка тимчасово залишити місто через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі, що призводили до відключень електроенергії, опалення та води в морози до -20°C.

Про це заявив сам мер столиці в інтерв’ю The Times.

Віталій Кличко попередив, що Путін веде Київ до гуманітарної катастрофи. «Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди замерзли взимку», — сказав він.

Міський голова порадив киянам «виїхати, якщо можуть», поки аварійні бригади намагаються відновити електропостачання в засніженому Києві.

За даними мера, цього місяця столицю, де проживає понад 3 мільйони людей, вже покинули 600 000 людей.

«Ситуація критична з основними послугами — опаленням, водопостачанням, електроенергією», — визнав Кличко.

За його словами, не маючи змоги підтримувати потрібну температуру, влада була змушена злити воду з централізованої системи опалення та водопостачання Києва, щоб запобігти перетворенню води на лід та розривам труб під час розширення.

У деяких будинках настільки холодно, що мешканці не можуть користуватися туалетом, бо вода замерзла в унітазі, а на підвіконні утворилися бурульки від конденсату.

34-річна киянка Анастасія поспілкувалася з The Times. Жінка намагається доглядати за своїми дітьми, шестирічним Євгеном, та чотирирічною Анею, вдома, оскільки школи та дитячі садки не можуть знову відкритися після удару 9 січня.

«Канікули продовжено до 1 лютого, бо в дитячому садку немає електрики, тому діти сидять там і мерзнуть. У школі те саме. Але в нас також немає опалення вже два тижні. У нас на кухні газова плита, але дитячі спальні повністю обледенілі», — розповідає Анастасія.

Експерти кажуть, що якщо каналізаційну систему водовідведення швидко не відновити, хвороби, ймовірно, поширяться, і місто почне закриватися.

«Вода — це ключ. Якщо росіяни продовжуватимуть перешкоджати постачанню води до такого величезного міста, це створює ризик повного колапсу. Люди не можуть прати, готувати їжу чи прибирати», — сказав Тарас Загородній, голова Національної антикризової групи.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці без тепла залишаються 4 тисячі багатоповерхівок.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві станом на вечір 20 січня понад мільйон споживачів залишалися без електрики.

Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.