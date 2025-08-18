З історичного будинку в центрі Києва демонтували скандальний балкон: фото

Балкон, який псував фасад будівлі на Бессарабці / © wikipedia

У Києві на історичній будівлі в центрі міста демонтували балкон, який тривалий час псував фасад.

Про це пише видання «Трамвай» .

Балкон-самобуд роками псував історичний фасад історичної будівлі на одній з центральних вулиць Києва. Раніше було помітно чіткий контраст між оригінальною архітектурою будівлі XIX століття та білим самобудним балконом з великими вікнами.

Така ситуація непоодинока, власники квартир в історичних будинках часто без дозволів самовільно добудовують балкони, лоджії та інші конструкції, не враховуючи архітектурної цінності. Водночас ці споруди мають незграбний вигляд, спотворюючи фасад.

Після того, як самобудний балкон демонтували, зовнішній вигляд будівлі став значно кращим. Тепер декоративні елементи не перекриваються іншими конструкціями, а архітектурні лінії виглядають цілісно.

Після того, як самобудний балкон демонтували, зовнішній вигляд будівлі став значно кращим / © фото з соцмереж

Зазвичай такий демонтаж відбувається за рішенням містобудівних органів або за результатами судових рішень, але процедура може тривати роками через складність.

Що відомо про будинок на Басейній, 15

Зазначимо, що йдеться про Будинок прибутковий на вулиці Басейна, 15, який збудований у мавританському стилі.

Його звели за проєктом архітектора Андрія-Фердінанда Краусса в 1899-1900 роках у наріжній частині ділянки з невеликим схилом рельєфу. Секція на Крутому узвозі призначалася під житлову двоквартирну секцію, а витягнуте крило з коридорним двобічним плануванням уздовж вулиці — для готельних номерів.

На початку XX століття у будинку була Київська школа десятників дорожньої і будівельної справи. А в 1986 році Київрада поставила його на облік пам’яток архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, у Києві знесли скандальний монумент, який символізував «вічне бажання України возз’єднатися із Росією».