"Її врятували секунди": киянка розповіла про те, як під час обстрілу вижила 14-річна дівчинка

У неділю, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву безпілотниками. Зокрема, постраждав будинок у Деснянському районі столиці. Власниця однієї з квартир розповіла, що відбувалося цієї ночі та кому вдалося вижити.

Про це йдеться в ексклюзиві «КИЇВ24».

Що відомо про сім’ю, яка врятувалася

Як розповіла пані Ольга, власниця квартири, тут мешкала сім’я переселенців з Червоного Лиману. Чоловік, дружина і їхня донька, 14-річна. Фактично оце, на цьому місці, там де провал повністю, це була кімната дівчинки. І дитина чудом врятувалася, оскільки влучання сталося в пів на третю ночі. І дитина вийшла в туалет.

«У момент влучання. Ви розумієте, наскільки Бог є і Бог нас береже. Дитина вийшла з кімнати, ось ванна кімната. Її привалило шафкою, вона закричала. Ось кімната батьків була, сусідня. Батьки вибігли, дитину звільнили з ванної. І вони в останню секунду, як зайнялася пожежа, вибігли назовні. Ось такий дивовижний порятунок життя. Ніхто не загинув, але квартира повністю знищена», — розповіла жінка.

Сусіди, на жаль, не вижили. Вони переховувалися в ванній кімнаті. Коли зайнялася пожежа, вони не змогли вибратися і загинули через чадний дим.

«А дівчинка вискочила, вони пробігли в коридор назовні. Просто секунди їх врятували, розумієте? Якась мить. І тут повністю ж була пожежа. Тут неможливо було врятуватися, якби вони не вибігли», — емоційно поділилася киянка.

Раніше жителька будинку, який постраждав від атаки РФ, розповіла про пережите. Жінка говорить, що через сильний дим до під’їзду не можна було вийти.

«Досі вікна у парадному всі чорні. І неможливо було спуститись. Так ми швиденько на дверях мокре простирадло, на цей балкон відчинили, туди теж мокре повісили. Тож у нас, в принципі, було нормально у квартирі. А вони (сім’я племінника — ред.) ось вийшли, бідні двоє дітей невеликих. І дружина та чоловік. Вони вчасно пішли», — пригадала страшну ніч жінка.