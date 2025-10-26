ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
1 хв

"Їй ще жити і жити": у Києві дрон РФ обірвав життя талановитої 19-річної Анастасії Маслій

У Києві 19-річна Анастасія Маслій загинула з мамою від удару російського дрона.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Пам'яті 19-річної Анастасії Маслій, чиє життя обірвала війна.

Пам'яті 19-річної Анастасії Маслій, чиє життя обірвала війна.

Внаслідок удару російського дрону по житловій багатоповерхівці Києва в ніч на 26 жовтня загинула 19-річна Анастасія Маслій.

Спогадами про загиблу дівчину поділився Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», випускницею якого була Анастасія.

Настя випустилася з ліцею 2023 року.

«Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі — разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі. Світла пам’ять і вічна шана», — йдеться в повідомленні.

Знайомі згадують Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, «якій ще жити і жити».

Раніше сусідка загиблих розповіла, що мама та її 19-річна донька загинули, бо надихались токсичного диму під час пожежі, що виникла внаслідок російського удару.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки дронами в Деснянському районі Києва загинули троє людей, серед яких 19-річна дівчина та її 46-річна мати. Ще понад 30 людей були поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
949
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie