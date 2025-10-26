"Їй ще жити і жити": у Києві дрон РФ обірвав життя талановитої 19-річної Анастасії Маслій

Пам'яті 19-річної Анастасії Маслій, чиє життя обірвала війна.

Внаслідок удару російського дрону по житловій багатоповерхівці Києва в ніч на 26 жовтня загинула 19-річна Анастасія Маслій.

Спогадами про загиблу дівчину поділився Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», випускницею якого була Анастасія.

Настя випустилася з ліцею 2023 року.

«Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі — разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі. Світла пам’ять і вічна шана», — йдеться в повідомленні.

Знайомі згадують Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, «якій ще жити і жити».

Раніше сусідка загиблих розповіла, що мама та її 19-річна донька загинули, бо надихались токсичного диму під час пожежі, що виникла внаслідок російського удару.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки дронами в Деснянському районі Києва загинули троє людей, серед яких 19-річна дівчина та її 46-річна мати. Ще понад 30 людей були поранені.

