Є загроза обвалу, кількість людей під завалами невідома: ДСНС про "приліт" у будинок в Києві

Атака на Київ. / © Associated Press

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Рятувальники працюють під загрозою обвалу в Солом’янському районі Києва, де пошкоджено багатоповерхівку через атаку росіян. Вдалося врятувати двох осіб. Втім, скільки ще залишилося під завалами - невідомо.

Про це заявила керівниця управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага в ефірі Ранок.LIVE.

З її слів, на місці руйнації житлового будинку конструкції дуже нестійкі. Тому найменший рух може спровокувати обвал.

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“За останні місяці, це найбільша руйнація житлового будинку. Є ризик для рятувальників, бо конструкції житлового будинку пошкоджені. На місці є спеціалісти, які за допомогою спеціального обладнання стежать за рухом конструкцій. Якщо його зафіксують, то рятувальників відведуть на безпечну відстань”, - наголосила вона.

Рятувальники проводять «хвилину тиші». Працівники ДСНС вимикають всю техніку, аби почути голоси з-під руїн. Завдяки цьому годину тому почули жінку. Її вдалося врятувати.

За словами представниці ДСНС, один дрон такої руйнації не спричинив би. Ймовірно, це було пряме влучання ракети. Люди мали змогу сховатися у підземному переході поруч та не всі встигли. Саме тому досі невідомо, скільки людей залишилося під завалами.

Нагадаємо, 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ та околиці. Ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

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У Києві зафіксовано масштабні руйнування житлової інфраструктури. Зокрема, на Солом'янці атаковано дві багатоповерхівки. На одній - виникла пожежа, натомість в іншій локації - суттєві руйнування.

За словами очільника МВС, Ігоря Клименка, окупанти завдали балістичного удару по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів та провалила бетонні перекриття в підвал.

Дата публікації 08:56, 17.06.25 Кількість переглядів 891 Безпілотник РФ влучив у багатоповерхівку в Києві: моторошне відео