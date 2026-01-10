Йдіть на помаранчеве: у Києві встановлюють намети, де можна врятуватися від холоду

Намет для обігріву у Києві / © ДСНС

У Києві встановлюють додаткові пункти обігріву. У мережі з’являються фото помаранчевих наметів, які розгорнули на вулиці Радунській та Милославській. Намети з’явилися поруч з житловими будинками.

Мешканці вулиці Радунської кажуть, що для них це справжній порятунок в такий сильний мороз, бо електроенергії у їхніх будинках немає вже понад 37 годин.

Помаранчеві намети для обігріву встановлюють фахівці столичної ДСНС.

«На лівому березі Києва ми розгортаємо додаткові намети для обігріву. Вже розгорнуто 7 наметів, і ще будемо встановлювати додаткові. Загальна кількість буде відома, коли закінчимо роботу», — розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва.

Пункт обігріву на вулиці Милославській / © із соцмереж

Пункт обігріву на вулиці Радунській / © із соцмереж

Київські рятувальники пояснюють, що по Києву встановлені стаціонарні «Пукти незламності», які розміщуються при пожежно-рятувальних частинах, таких пунктів приблизно 34.

«Зараз ми додатково розгортаємо близько 10 наметів для обігріву. Найбільше їх буде на лівому березі», — додають рятувальники.

У помаранчевих наметах дуже тепло. Вони обігріваються тепловими пушками, є генератори.

© ДСНС

«Як і у всіх пунктах незламності у наметах можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон та інші гаджети», — запевняють рятувальники.

Нагадаємо, у Києві було введено аварійне відключення електроенергії та зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Станом на 16:00 суботи, 10 січня, ситуація налагодилася: енергетики відновлюють загальне живлення, а теплоносій вже почав надходити до будинків.