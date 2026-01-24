Менше генераторів та заторів: експерт підтримав заклик до мешканців Києва їхати з міста

Зимовий Київ / © УНІАН

Виїзд людей з Києва зменшить навантаження на інфраструктуру та розвантажить вулиці. Йдеться про скорочення споживання пального на АЗС, ресурсу для генераторів, газу та електроенергії в умовах обстрілів і перебоїв.

Про це заявив письменник та політичний експерт Володимир Цибулько в етері «КИЇВ24», коментуючи заклик мера Києва Віталія Кличка за можливості виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла.

За словами Цибулька, виїзд навіть 200–600 тисяч людей знизить загальні потреби Києва у воді, харчах та енергоресурсах, а також частково розвантажить міські вулиці, що полегшить роботу служб у кризовий період.

«Власне, чому Кличко каже, що треба залишити місто за можливості? Тому що це навантаження на інфраструктуру, це додаткове пальне на заправочних станціях, додаткове пальне на генератори. Тобто додаткова задіяність малих генераторів, і випалювання газу, де генератори на скрапленому газі, і бензину. Тобто ідея така: крім того, що кияни залишать місто, частково, аби послабити навантаження на інфраструктуру, це ще і зменшення поставок для самого Києва, бо кияни ж харчуються, п’ють воду… потреби в киян є. Якщо якась кількість, ну, тисяч 200, 300, 500, 600 залишить Київ, це зменшить навантаження на всю інфраструктуру, трошки розвантажить вулиці», — пояснив він.

