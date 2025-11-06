Вистежували оселі забезпечених містян: у Києві судитимуть банду квартирних крадіїв

У Києві судитимуть організовану групу квартирних крадіїв / © Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть організовану групу квартирних крадіїв, які вистежували оселі забезпечених киян.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо шести членів організованої групи, які готувались до крадіжки з квартири у ЖК «Новопечерські липки» та викрали з однієї з квартир майна на 645 тис. гривень, скориставшись відключенням електроенергії в будинку.

До складу організованої групи входили четверо громадян Грузії та двоє громадян України. Зазначимо, що двоє іноземців перебували в міжнародному розшуку за вчинення крадіжок у Німеччині, ще одного розшукували за умисне вбивство та замах на вбивство у РФ.

Дії обвинувачених кваліфіковано як крадіжка та підготовка до скоєння крадіжки (ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України).

