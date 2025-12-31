Вишгород — зі світлом: як місцеві жителі готуються до Нового року

Вишгород

Вишгород на Київщині оговтується після масштабної атаки і майже 4 дні блекауту. Наразі електроенергія відновлена майже в усіх домівках. Люди щиро тішаться, що таки зможуть зустріти Новий рік зі світлом.

Про це повідомляє ТСН.

Що розповідають місцеві

Люди у Вишгороді стали дещо веселіші — повернули світло. У місті це вважають справжнім святом. Відомо, що у деяких жителів температура в оселях впала до 15-16 градусів. Не було й води.

Мешканців просять радіти світлу, але не вмикати одночасно багато приладів.

«Дали світло, попередили, щоб не вмикали прилади, які беруть багато. Бойлер ще не вмикаємо. Плиту, пральні машинки ми не вмикаємо, щоб не було незапланованих ситуацій. Чекаємо, нехай все стабілізується. Треба попрати, підігріти, приготувати їсти… Моментів багато», — поділився житель Вишгорода.

Ситуацію прокоментувала місцева влада.

«Все місто з теплом, з водою, з опаленням. Є лише два будинки, до яких не подано електроенергію. Але, сподіваємося, що до обіду це буде виконано. Усі котельні справні, працюють у штатному режимі», — говорить заступник міського голови Вишгорода Ігор Свистун.

За словами жителів Вишгорода, вони вже дещо підлаштувалися до нових реалій.

«Мені здається, якби нам на 2 годинки дали світло все зарядити, ми б ще два дні протрималися без нього. Дуже тішить, що 31-го ми зі світлом, можемо накрити якісь столи. Можемо відчувати себе, як вся Україна, трошки нормально. Не принципово, але тішить, що є можливість зарядити екофло і побачити привітання президента на Новий рік», — поділилася Єлизавета.

Пані Юлія додала, що містяни уклінно дякують енергетикам, які працювали у надскладних умовах — погодних і після обстрілів. Вони зробили колосальну роботу.

«Всі люди згуртовані, діти спокійно приходили. Всі одне одному допомогають. Вдячні, що перед святами є можливість бути всім разом і зі світлом», — завершила Ірина з Вишгорода.

Раніше ми повідомили, що у Вишгороді Київської області відновлене електропостачання. За даними ДТЕК, енергетики відновили живлення для понад 9 тисяч родин.

«Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок, вдень і вночі», — повідомили у компанії.