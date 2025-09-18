Вимагав віддати смартфон, який подарував раніше: в Ірпені чоловік погрожував дівчині гранатою

Чоловіка з гранатою затримали / © Поліція Київської області

В Ірпені під Києвом 28-річний чоловік погрожував своїй колишній дівчині гранатою і намагався відібрати смартфон, який він її подарував раніше.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«До правоохоронців звернулася працівниця одного з місцевих салонів краси міста Ірпінь. На місце одразу виїхали співробітники Бучанського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що зловмисник погрожуючи гранатою вимагав від місцевої мешканки віддати мобільний телефон, який він їй подарував раніше», — йдеться у повідомленні.



Правоохоронці затримали чоловіка.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

За скоєне 28-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

