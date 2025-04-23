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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вимагав хабар за футбольне поле для дітей: СБУ викрила корупцію в КМДА

Підозрюваному загрожує до 10 років в’язниці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Підозрюваний

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

СБУ та Національна поліція розкрили чергову корупційну схему в Київській міській адміністрації. На цей раз «на гарячому» затримали інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА, який вимагав хабар у підприємця за продовження оренди дитячого спортивного майданчика.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Нацполіція.

Зловмисник обіцяв бізнесмену, який орендує землю під футбольне поле для юних спортсменів Деснянського району, «вирішити питання» з документами за $15 тисяч. За ці гроші він гарантував не лише продовження договору, а й «безпроблемну» оренду на 10 років.

«До 30-річного чиновника звернувся представник директора комерційної фірми із запитом на продовження оренди земельної ділянки площею близько 1200 квадратних метрів, розташованої у Деснянському районі Києва. Фігурант вирішив заробити і намагався „продати“ дозвіл на оренду земельної ділянки», — йдеться в повідомленні поліції.

Чиновника затримали під час отримання повної суми. Йому вже повідомили про підозру за отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), що загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон.

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