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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вимагав гроші: на Київщині син стільцем забив на смерть матір

У Київській області сімейний конфлікт закінчився трагедією — син розправився з власною матір’ю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У селі Мотижин Київської області чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну матір. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

«Поліцейські з’ясували, що 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до батьків та почав вимагати у них гроші. Між ним та рідними виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив дерев’яний стілець та завдав своїй 69-річній матері близько семи ударів по голові та тілу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події», — уточнили в пресслужбі.

Зловмисника оперативно виявили та затримали. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, а чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. .

Тепер зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині під час сімейної сварки сталася трагедія. Старший син облив родичів легкозаймистою речовиною і підпалив. Мати від отриманих травм померла в лікарні.

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