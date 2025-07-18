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- Київ
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Вимагав гроші: на Київщині син стільцем забив на смерть матір
У Київській області сімейний конфлікт закінчився трагедією — син розправився з власною матір’ю.
У селі Мотижин Київської області чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну матір. Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.
«Поліцейські з’ясували, що 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до батьків та почав вимагати у них гроші. Між ним та рідними виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив дерев’яний стілець та завдав своїй 69-річній матері близько семи ударів по голові та тілу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події», — уточнили в пресслужбі.
Зловмисника оперативно виявили та затримали. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, а чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. .
Тепер зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що на Київщині під час сімейної сварки сталася трагедія. Старший син облив родичів легкозаймистою речовиною і підпалив. Мати від отриманих травм померла в лікарні.