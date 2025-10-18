ТСН у соціальних мережах

Виловили рибу на мільйони у Чорнобильській зоні: поліція викрила зухвалих браконьєрів

Двоє чоловіків проникли до Чорнобильської зони, вимкнули GPS і виставили сітки. Збитки від такого «улову» — понад 3 мільйони гривень.

Затримані чоловіки

Затримані чоловіки / © Поліція Київської області

У зоні відчуження поблизу Чорнобиля правоохоронці викрили чоловіків, які здійснювали незаконний промисловий вилов риби в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Сума збитків, завданих природно-заповідному фонду, перевищує 3 мільйони гривень.

Про це повідомила поліція Київської області.

За даними поліції, 47-річний і 59-річний працівники одного зі спеціалізованих приватних підприємств на човні без увімкненого GPS-трекера проникли в акваторію Київського водосховища, що належить до зони відчуження. Не маючи відповідного дозволу, вони виставили 17 рибальських сіток із жилки, зв’язаних між собою в одну лаву.

Згодом браконьєри залучили до своєї діяльності 27-річного чоловіка, який, за даними слідства, не був обізнаний у незаконності цих дій. Разом вони дістали з води заборонені знаряддя лову зі свіжовиловленими водними біоресурсами різних видів. Отриманий улов чоловіки завантажили в автомобіль і намагалися вивезти рибу за межі зони радіаційного забруднення для подальшого збуту.

Під час документування порушення правоохоронці встановили, що незаконний вилов у межах заповідника завдав значної шкоди довкіллю — понад 3 мільйони гривень.

Слідчі Чорнобильського відділення поліції за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури повідомили двом фігурантам про підозру. Їм інкримінують незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 КК України), а також замах на незаконне переміщення виловленої риби за межі зони відчуження без дозволу та дозиметричного контролю з метою збуту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 267-1 КК України).

