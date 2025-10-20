- Дата публікації
Викинула собаку з вікна: жінка постане перед судом за жорстоке поводження з тваринами
У Києві жінку підозрюють у вбивстві собаки. За скоєний злочин фігурантці загрожує до 8 років тюрми.
У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна п’ятого поверху. Її оголошено про підозру за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.
Про це повідомляє поліція Києва.
Інцидент трапився у будинку на вулиці Данила Щербаківського. Біля під’їзду помітила собаку без ознак життя. За даними слідства, чотирилапого з вікна п’ятого поверху кинула 38-річна жінка, яка перебувала в будинку у гостях в подруги.
«Між жінками стався словесний конфлікт, через який зловмисниця у стані алкогольного сп’яніння взяла на руки домашнього улюбленця власниці квартири та кинула його з вікна», — повідомили правоохоронці.
Падіння з 5-го поверху не залишило песик породи фокстер’єр шансів на виживання. Він дістав травми внутрішніх органів, які є несумісними із життям. Собака загинув на місці.
Раніше у Києві судили чоловіка, який вбив собаку, кинувши об підлогу.
«Обвинуваченому не сподобалось те, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати, коли він зайшов до матері у кімнату. Від отриманих травм собака загинув. Подія сталася у вересні 2025 року», — йдеться у повідомленні.