Використовував соцмережі та погрози: на Київщині педофіл змушував дітей зніматися у порно

На Київщині поліцейські викрили та повідомили про підозру 48-річному мешканцю Борисполя, який протягом тривалого часу виготовляв та розповсюджував дитячу порнографію з використанням соціальних мереж. Зловмисник налагодив контакт із малолітніми, змушував їх до участі у створенні порнографічних матеріалів та надалі поширював ці файли в інтернеті.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

«Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік в період 2021 року, використовуючи соціальні мережі, виготовляв фото- та відеоматеріали порнографічного змісту за участю дітей. Надалі він розповсюджував ці файли через інтернет та примушував дітей до участі у створенні нових матеріалів, застосовуючи психологічний тиск та погрози», — йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактами виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії та вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Тепер зловмиснику загрожує суворе покарання за вчинення розпусних дій та розповсюдження забороненого контенту.

